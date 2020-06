Sorrento. Ai bar per gli aperitivi patatine e noccioline in bustina per il covid , i guanti ovunque, la plastica si diffonde e tutti dimenticano gli slogan “Plastic Free” , una vergogna. I gestori dei bar ci riferiscono che è obbligatorio dalle norme del Governo e della Regione Campania contro il coronavirus Covid-19 “Siamo costretti a imbustare a mano la porzione di patatine che davamo in genere per i drink con tutte le difficoltà del caso, perdiamo tempo, soldi e produciamo più rifiuti in quinanti”. Una vera e propria vergogna, ci sembra assurdo che solo Positanonews abbia visto e denunciato questa cosa