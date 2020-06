Sorrento, addio Salvatore Ercolano “il Ciclista”: il ricordo di un amico

Sorrento. Riceviamo e pubblichiamo la lettera di Gian Luigi Russo, che ricorda il suo amico ciclista Salvatore Ercolano deceduto ieri in seguito ad un malore accusato ieri mentre era in sella alla sua bici sulla Meta-Amalfi.

Con la scomparsa di Salvatore “il Ciclista” se n’è andato uno dei periodi più belli della mia gioventù, quando i sogni correvano in bicicletta… E’ incredibile come certi momenti restino impressi nella mente creando ricordi indelebili. Rivivo come fosse ieri il giorno che lo conobbi. Era il giugno del … 1972, fine della quinta elementare, papà mi regalò una fiammante Leopard Carnielli (quelli della mia generazione la ricorderanno) ed io, in compagnia di mio cugino, dal Capo di Sorrento scesi a Sorrento ad “ingegnarla” per andare da “quel ciclista che sta a via Padre Reginaldo Giuliani” a comprare gli immancabili accessori: una trombetta da montare sul manubrio e il “catenaccio”. Salvatore ci trattò in maniera un po’ brusca, o almeno così mi sembrò…anni dopo capii che quello era il suo normale, affettuoso modo d’essere. Qualche anno dopo, quando a 17-18 anni presi ad andare in bici più seriamente, la bottega di Salvatore divenne il mio punto di riferimento non solo ciclistico, ma anche il luogo dove condividere momenti di gioia o di malinconia. Da allora nacque la nostra amicizia che si consolidò rapidamente divenendo qualcosa di più, un affetto sincero e reciproco. Lui si affezionò a me, orgoglioso delle mie gesta ciclistiche ma anche e soprattutto dei progressi nella vita. Quando nel 1990 partii per gli Stati Uniti “in cerca di gloria scientifica” gli lasciai una mia foto in bici con dedica scattata in una delle curve della “nostra Costiera”, quella Costiera su cui tante volte avevamo pedalato insieme a ritmi (per noi) frenetici. Lui mi guardò, si commosse e l’appese sul muro della bottega. L’ha tenuta lì fino a quando ha cessato l’attività, mostrandola con orgoglio ad amici e clienti. Già…la bottega di Salvatore, quanti ricordi…le sere d’inverno chiusi dentro seduti sugli scanni a chiacchierare di gesta ciclistiche locali con gli immancabili amici che a turno si alternavano, Tonino, Gianluca, Marcello, Mario e tanti altri, sperando che la domenica successiva non piovesse e si potesse uscire in bici (allora non c’era il meteo online), o le mattine d’estate sull’uscio della bottega a guardare e commentare “il passaggio” nel vico con qualche immancabile e sagace battuta… Quante risate e momenti felici in bici e giù dalle bici: le epiche sfide tra loro più “anziani” che noi più “giovani” istigavamo per aumentarne la competizione, le “fughe” improvvise ed inattese mentre il “gruppo” era distratto ed io che lo “tiravo” fino al “traguardo virtuale” dei Colli di Fontanelle, dove c’era “il prosciutto” (altrettanto virtuale) ad attenderci! Ma anche le reciproche confidenze sulle difficoltà del quotidiano sapendo che raccontandosele non le elimini, ma la vicinanza e l’affetto di un amico ti aiuta a farti sentire meno solo. Scriverei ancora e tanto, ma non si può. L’ho incontrato per l’ultima volta domenica scorsa, sulla “nostra Costiera” il solito sfottò reciproco, la solita critica alle nuove generazioni di ciclisti locali “che fanno solo chiacchiere…”, la sua solita battuta “mo’ te ne aia’ i’…nun me far perdèr tiemp…” (che poi voleva dire “vattene perché non ce la faccio a starti dietro!”). In realtà ad andarsene è stato lui…lo ricorderò, lo ricorderemo sempre come una persona semplice ma vera, con pregi e difetti comuni a tutti noi e con cui abbiamo pedalato insieme per un tratto felice delle nostre vite. Riposa in pace caro Amico.