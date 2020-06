Giuseppe Langella, amministratore delegato Snav, ha annunciato la ripresa dei collegamenti marittimi della Snav: “Finalmente ripartiamo e lo facciamo in piena sicurezza, mettendo in atto tutte le azioni necessarie per la salvaguardia e la salute dei nostri clienti ed equipaggi”. Da sabato 27 giugno ritorna il collegamento veloce da Napoli con le Isole Eolie (Stromboli, Panarea, Salina, Lipari, Vulcano) e il 4 luglio il collegamento veloce da Napoli con le isole di Ponza e Ventotene, mete ideali sia per uno short-break che per una vacanza più lunga. Ampia scelta di orari di partenza da Napoli per raggiungere tutti i giorni in modo comodo e veloce Capri, Ischia e Procida e viceversa. La Snav seguirà i protocolli sanitari con la sanificazione certificata degli ambienti, il controllo ed il rispetto del distanziamento sociale e l’installazione di filtri HEPA per il ricambio d’aria antivirus Covid-19.