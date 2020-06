Situazione spiagge in Costiera

Ben sappiamo le conseguenze che la pandemia da Covid 19 ha provocato e sta tuttora causando ora a livello globale. Purtroppo il nostro paese si è trovato come anche altri impreparato ad affrontare questa epidemia che solo cinque mesi fa era considerata alla stregua di una influenza.

Un cataclisma di questa portata è una sterzata brutale che ha il potere di deviare radicalmente il corso della storia ; altre volte ha l effetto di accentuare tendenze pre esistenti.

Adesso lottiamo contro l’impoverimento di massa e ci poniamo interrogativi sul nostro futuro anche a breve termine . Interrogativi che riguardono i bambini ed il futuro della scuola, i ventenni che si affacciano al mondo del lavoro, i trentenni che all’inizio di una esperienza si trovano licenziati. La direttrice del FMI Kristalina Georgieva ha paragonato l ‘attuale crisi a quella del 29 ma secondo l’economista Janet Currie bisogna fare una stima peggiore . La Grande crisi arrivò gradualmente questa è piombata all ‘improvviso sul pianeta intero ,non escludendo infatti nessun continente. I danni economici e la distruzione di ricchezza ed occupazione rischiano di essere peggiori.

Secondo l’economista Jeremy Rifkin bisognerà studiare nuove modalità di comportamento , studio, lavoro, vita sociale per mantenere una distanza di sicurezza l’uno dall’altro. Dovranno essere studiati di nuovo i cinema, gli aerei, gli stadi e anche in vista dell’estate le spiagge.

Ai sindaci è demandato l’organizzazione di questi luoghi affollati durante questa stagione estiva ormai agli inizi e quindi l’applicazione delle norme di distanziamento fisico considerando che sull ‘arenile non si può sostare .

In Costiera l’estate però sembra iniziare in maniera anomala . Le spiagge libere in alcuni casi come a Minori e Maiori non sono accessibili e pronte per accogliere turisti e residenti. Ad Atrani invece uno dei comuni più piccoli d’ Italia evitare assembramenti e affollamenti risulta difficile. Ad Amalfi l’accesso è consentito e si confida nel buon senso dei balneari per quanto riguarda il rispetto delle misure di sicurezza al fine di evitare contagi.

La spiaggia di Castiglione invece dopo le mareggiate dei giorni scorsi che ne hanno compromesso l’accesso risulta anche essa fruibile come si può osservare dalle foto. A controllare e vigilare qui ci sono gli ausiliari del traffico.

A Maiori e Minori sono anche stati girati dei video che mostrano le spiagge libere vuote.