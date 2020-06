Sita. Corse ridotte, insorgono i sindacati. Nonostante il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca abbia firmato un’ordinanza che prevede la ripartenza del servizio pubblico su gomma, continuano i problemi per la Sita. Uno di questi è sicuramente quello delle corse ridotte: si tratta di una scelta denunciata dai sindacati, che procura innanzitutto potenziali disservizi per gli utenti e per i lavoratori destinati a finire in cassa integrazione a causa di essa. La forte tensione porta, addirittura, a minacciare la proclamazione dello stato di agitazione.

I rappresentanti sindacali di Fit-Cisl e Ugl Fna hanno deciso di interessare del caso la Regione Campania, nella persona del presidente della quarta commissione trasporti Luca Cascone, oltre che le Prefetture di Napoli e di Salerno. Il disservizio di palesa nella zona dei Monti Lattari, per i collegamenti con l’area della Costiera Amalfitana e della Penisola Sorrentina.

“Con la riapertura delle frontiere regionali non è stato applicato il servizio feriale estivo previsto, bensì l’azienda ha continuato con il servizio non scolastico, con riduzione sostanziale delle corse provocando non pochi problemi alla sicurezza dei viaggiatori e dei dipendenti stessi a dispetto dell’ordinanza della Regione Campania dello scorso 2 giugno con cui si ribadisce alle aziende di riattivare il cento per cento dei servizi: tutto ciò per di dimostrare una mendace riduzione dei servizi e poter caricare il personale sul fondo di solidarietà. L’azienda ha evitato in tutti i modi un sano confronto sui reali numeri dei presunti esuberi – si legge in una note inviata dai sindacati – Non abbiamo avuto la possibilità di poter una volta e per sempre stabilire dei criteri uniformi e sicuri per la fruizione del fondo da parte di tutti i lavoratori dell’intera sede regionale. Con la consapevolezza che la somma, esigua, assegnata a questo settore dallo Stato non ripianerà le perdite subite dal mancato ricavo da traffico dobbiamo evidenziare che la Sita non ha fatto nulla per tamponare la situazione. A più riprese è stato chiesto lo spostamento delle obliteratrici per consentire di vidimare i titoli di viaggio, oppure di verificare che i punti vendita siano provvisti di biglietti ma sembra che non vi sia interesse per tutto ciò”.