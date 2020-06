Sindaco Sagrisgrani, al via ai lavori di restyling alla stazione di Sant’Agnello

Il sindaco di Sant’Agnello, Piergiorgio Sagristani, ha appena comunicato che la stazione di Sant’Agnello è pronta per i lavori di restyling: “Ho appena appreso che dopo un lungo iter il consiglio regionale della Campania ha approvato la variante al Put chiesta dalla mia amministrazione comunale per il progetto di restyling dell edificio della stazione della Circumvesuviana di Sant Agnello! Ora essendo l’opera su nostra richiesta finanziata dall Eav c’e solo da partire con il bando per affidare i lavori! Finalmente potremo avere una stazione efficiente, moderna, decorosa per i tanti turisti e i nostri cittadini! Voglio personalmente e pubblicamente ringraziare le cara consigliere regionale Loredana Raia che si è tanto impegnata per il raggiungimento di questo importante obiettivo per la nostra comunità! Avanti per una città con infrastrutture e servizi degni di questo nome!”.