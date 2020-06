Sindaco Festa di Avellino, multa di 400 euro.

Il sindaco di Avellino, Gianluca Festa ha avuto una sanzione di 400 euro, ridotta poi a 280 euro se pagata entro 5 giorni, per aver, la notte del 30 maggio, partecipato ad un assembramento in via de Conciliis con dei ragazzi non dotati di mascherina. Una goliardata che aveva suscitato le ire dell’opposizione che aveva chiesto le dimissioni immediate del primo cittadino. “Mi sono consultato con il mio avvocato e mi adeguerò alla situazione che mi verrà prospettata”, ha dichiarato il sindaco Festa in riferimento alla multa presa.