Sigismondo Nastri ci ricorda “Il canto d’amore del poeta americano Henry W. Longfellow ad Amalfi”

Riportiamo il post di Sigismondo Nastri che ci regala la lettura de “Il canto d’amore del poeta americano Henry W. Longfellow ad Amalfi” (scritto 1875 febbraio 1875).

AMALFI

Dolce il mio ricordo

di una terra oltre il mare,

dove onde e monti si incontrano,

dove tra i gelsi

siede Amalfi al sole,

si bagna i piedi bianchi

nel mare immobile d’estate.

Nel mezzo della città,

dalle sue fontane sulle colline,

attraverso le sue strette gole,

il Canneto scorre,

facendo girare le grandi ruote dei mulini,

solleva i martelli della fornace.

Nel mezzo della città,

dalle sue fontane sulle colline,

attraverso le sue strette gole,

il Canneto scorre,

facendo girare le grandi ruote dei mulini,

solleva i martelli della fornace.

Nel mezzo della città,

dalle sue fontane sulle colline,

attraverso le sue strette gole,

il Canneto scorre,

facendo girare le grandi ruote dei mulini,

solleva i martelli della fornace.

È una scala, non una strada,

quella che sale su per la gola profonda

là dove il torrente striscia tra

pareti di roccia che quasi si toccano.

S’affaticano a salire le scale

le villanelle con il loro carico;

figlie bruciate dal sole della terra,

come statue alte e dritte,

quale destino inesorabile

le condanna a questa vita di fatiche?

Signore dei vigneti e delle terre,

in alto sta il convento.

sulle sue terrazze cammina dritto

con le braccia conserte,

placido, tranquillo, sereno

guarda giù la scena

verso il muro e il tetto rosso;

si chiede a che serve

tutta quella fatica,

perché gli uomini non possono

essere liberi da fatiche e dolori,

dal sordido amore del guadagno,

ed essere indolenti come lui.

Dove sono ora le barche cariche

dai mercati di oriente ed occidente?

dove sono i cavalieri in corazze di ferro

diretti in Terra Santa,

guanti di acciaio alle mani,

croce cremisi al petto?

dove sono i fasti del campo e di corte?

dove i pellegrini con le preghiere?

dove i mercanti e le loro merci,

i loro impavidi brigantini

a navigare al sicuro nel porto

rincorsi dai corsari d’Algeri?

Scomparsi come flotte di nuvole,

come il suono di una tromba,

e i commerci e le folle!

fantasmi finiti nel fondo degli mari

giacciono gli antichi moli ed i pontili,

inghiottiti dalle onde avvolgenti;

strade silenziose e saloni vuoti,

tetti decadenti e torri e mura;

nascosti agli occhi dei mortali

la città giace nel profondo:

anche le città hanno le loro tombe!

Questa è una terra incantata!

intorno al promontorio laggiù

splende la baia azzurra di Salerno

con la sua falce di bianca sabbia:

ancora oltre si intravede

la costa di Paestum con le sue rovine,

le sue rose tutte in fiore

sembrano tingere i cieli fatali

di quella terra solitaria del destino.

Sulla sua terrazza, in alto,

di nulla si cura il monaco

sono cose terrene queste,

dal giardino di sotto

salgono sbuffi di profumo,

e un suono è nelle sue orecchie

del ronzare delle api

nei luminosi alberi di castagno;

nient’altro egli vuole avere o ascoltare.

Tutto il paesaggio sembra godere

nel pomeriggio felice;

lentamente sui suoi sensi scivola

l’avvolgente onda del sonno,

e lui affonda come affondò la città,

senza fare resistenza, fantasmi verso il basso,

in caverne fredde del profondo!

Avvolto da spruzzi di neve,

mentre sento fischiare il freddo vento del nord,

tutto uno scenario di bianco,

il fiume chiuso in una gabbia di ghiaccio,

mi ritorna in mente

questo ricordo di Paradiso perduto

nella terra oltre il mare.