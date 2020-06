SI RADDOPPIA CON RINO GATTUSO

NAPOLI, 8 GIU – Si riparte da Rino Gattuso, anzi, si scommette per un biennio sul tecnico calabrese. E’ questa la scelta del Napoli che oggi fa passare indenne la giornata finale prevista nel contratto del tecnico per esercitare l’opzione di non confermarlo per il prossimo anno. L’ex campione del mondo 2006 sarà quindi sicuramente sulla panchina azzurra anche nella prossima stagione, ma anche oltre: il Napoli a breve gli proporrà un contratto biennale con ritocco sullo stipendio, per tracciare insieme una programmazione e un programma sul medio periodo.