Serie B. Ventura: “La Salernitana ha la miglior tifoseria della serie B. Proviamo a vincerle tutte”

La Salernitana sarà in campo oggi alle 18 contro il Pisa. Mister Ventura si è così espresso in vista del match: “Abbiamo già fatto qualcosa di importante, e non mi riferisco ai risultati. C’è stata una ricostruzione interna, ora vorrei avere delle conferme da parte di tutti pur consapevole che questi tre mesi inaspettati rappresentano una incognita per tutti. Vorrei convinzione nei nostri mezzi, abbiamo intrapreso la strada per ritagliarsi uno spazio da protagonisti in questo campionato. Infortuni? Quello di Cicerelli non era preventivabile. Stava benissimo, ora ha una fastidio non chiaro e spero non sia nulla di grave. Gli altri sono acciacchi storici e del momento, salteranno soltanto una partita per essere pronti in quella successiva. Ad ogni modo arriveremo bene alla sfida di domani, in queste mese ho avuto la percezione che la Salernitana abbia preso coscienza: prima andavamo a scuola, oggi la squadra cammina da sola e può decidere del proprio futuro. Non perdiamo di vista la realtà. Questi discorsi sette mesi fa non li faceva nessuno e c’erano grandissime perplessità. Noi sappiamo di non essere la squadra più forte del campionato, è evidente e lo hanno dimostrato determinate partite. Allo stesso tempo, però, sono estremamente curioso di vedere all’opera la Salernitana dopo tre mesi di sosta. E’un punto interrogativo per tutti, ma ci sono i presupposti per andare a passo diverso. Andava ricostruita la cultura del lavoro che era fatiscente, ma nel 99% dei casi abbiamo ottenuto quanto volevamo. Il passaggio successivo si chiama consapevolezza, domani abbiamo una verifica importante. Avremo una serie di scontri diretti consecutivi, non affronteremo Trapani, Livorno o le ultime in classifica. Se ti batti con le migliori puoi capire chi sei e che progressi hai fatto: tocca al campo emettere il verdetto, non ho la presunzione di prevedere una vittoria. Ma spero in un passo in avanti importante, su questo non ci sono dubbi. Se facciamo quello che sappiamo possiamo toglierci delle soddisfazioni. Giocheremo per vincere sempre e ovunque, non per risucchiare il punticino. Se vogliamo possiamo”