Serie B. Parte male la Juve Stabia che perde in casa del Pescara per 3 -1

Partita male la Juve Stabia che nel primo match dopo il lockdown perde in casa del Pescara per 3-1. I primi 30 minuti vedono una gara bloccata in centrocampo con nessuna occasione pericolosa ma con la squadra ospite un po’ più precisa nelle azioni. Nel secondo tempo cambia la scena: nessuno si espone ed infatti il goal di Pucciarelli nasce da un contropiede; una volta subita la rete dello svantaggio la squadra campana cambia assetto e Caserta esaurisce tutti e tre i cambi in 15 minuti per tentare il tutto per tutto. Questo cambio tattico fa perdere molto terreno alla Juve Stabia e Zappa segna la rete del raddoppio al 67′ . Le vespe perdono fiducia e si lasciano andare alle offensive avversarie. Dopo soli 8 minuti dalla rete appena segnata, Luca Crecco cala il sipario sulla partita con il gol del 3 – 0. Quando mancano tre minuti dalla fine, è Salvatore Elia a segnare il goal della bandiera. Prossimo appuntamento per le Vespe venerdì 26 giugno al Menti contro il Livorno alle ore 21.