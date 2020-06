Scuola, “Lezioni dal 14 settembre, bisogna tornare in classe al più presto” la proposta del ministero alle Regioni

Il ministero dell’Istruzione in una nota in merito al dibattito in corso sulla data di riapertura delle scuole e la ripresa effettiva delle lezioni dichiara: “Il Decreto Scuola, recentemente convertito in legge, stabilisce che dal primo di settembre le scuole potranno riaprire per le attività legate al recupero degli apprendimenti. Per quanto riguarda invece l’inizio ufficiale delle lezioni, come già specificato nella giornata di ieri, la decisione dovrà essere presa insieme alle Regioni, a cui sarà proposta la data di lunedì 14 settembre, con l’obiettivo di tornare alla piena normalità scolastica il prima possibile”.

Insegnanti e formatori scrivono a Conte Una lettera al Premier Giuseppe Conte per avanzare proposte adeguate e dar vita ad un patto per il rilancio della scuola: a scriverla è stata l’Anief, l’associazione nazionale insegnanti e formatori. “Se a settembre si vuole introdurre il distanziamento, per via del perdurante pericolo covid, sarà giocoforza comporre classi con al massimo 15 iscritti e assumere non meno di 160 mila docenti e 40 mila Ata in più. Non averli considerati, prevedendo anche la loro assunzione in ruolo da graduatorie d’istituto, è un errore strategico che l’amministrazione scolastica rischia di pagare a caro prezzo. proprio nell’anno del record di supplenze annuali”, si legge nel testo.

Si è parlato anche della riapertura delle scuole: la questione riguardante la data di avvio dell’anno scolastico 2020/1 ha scatenato un acceso dibattito a motivo delle elezioni. La ministra ha ribadito l’obiettivo di tornare alla piena normalità scolastica. A questo proposito, il Ministero dell’Istruzione proporrà alle Regioni la data del 14 settembre quale giorno di inizio ufficiale dell’anno scolastico.

Ministra Azzolina: ‘Recupero apprendimenti già dal primo settembre’

‘Felice di aver partecipato a questa prima giornata degli Stati generali dell’economia.’, dichiara Lucia Azzolina. ‘Ho parlato in chiusura dei lavori di oggi per ribadire un messaggio ormai chiaro spero a tutti: i soldi spesi per l’istruzione sono investimenti per la crescita di un Paese. Ricordiamoci sempre che la scuola è l’unico grande strumento che abbiamo per garantire opportunità a tutti i nostri giovani e permettere la mobilità sociale. Ascolteremo tutte le parti coinvolte nel sistema scolastico e lavoreremo in questa direzione.

Per quanto riguarda la riapertura delle scuole l’obiettivo è tornare alla piena normalità scolastica il prima possibile. Abbiamo deciso per questo di proporre alle Regioni la data del 14 di settembre per l’inizio ufficiale del nuovo anno scolastico. Per il recupero degli apprendimenti invece – conclude Lucia Azzolina – si potrà tornare a scuola già dal primo di settembre.