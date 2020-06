Scuola: a queste condizioni la ripresa a settembre è un miraggio

Forse è il momento che Lucia Azzolina lasci: presentare fine giugno per un non-piano che poteva essere preparato due mesi fa, scaricando sull’autonomia scolastica le responsabilità della ripresa di settembre, è troppo anche per una ministra non eccelsa come lei. Ma dovrebbe essere troppo anzitutto per il governo di cui fa parte, che dai pomposi Stati generali è uscito con le solite paroline di circostanza e ha messo spiccioli sul dramma della scuola: nel decreto rilancio appena 1,5 miliardi – la famosa metà delle risorse per Alitalia – sono destinati a questo settore (salgono a 4,5 solo aggiungendo diverse voci, destinate in gran parte all’edilizia). Altro arriverà nel prossimo scostamento di bilancio già previsto dall’esecutivo.

Il punto è che le scuole non si rifanno in due mesi e mezzo scarsi, specie quando la situazione di partenza ci parla di otto strutture su dieci non a norma e di interventi di vario tipo necessari in 50mila edifici su 58mila totali. A proposito di distanziamento sociale: nelle aree più densamente abitate la concentrazione di istituti non a norma è più elevata. In generale, solo il 36% delle strutture scolastiche è stato costruito dopo il 1976: questa era la situazione di cui prendere atto, attivandosi immediatamente sul fronte di spazi e strategie.

Il piano contro il quale oggi il settore protesta in decine di città è invece grottesco. Non prevede un rinforzo degli organici, né dunque risorse da destinare (arriveranno? Vedremo). Indica però fantasmagorici sdoppiamenti di classi, anche con ragazzi di età diverse, e accorciamenti di lezioni (da 40 minuti). Stesso discorso per ingressi e uscite scaglionate, che avrebbero bisogno di più addetti. Tutto un rimando, un riferimento a possibilità e accordi e ad altri provvedimenti. E poi, butta sulle spalle dei dirigenti responsabilità sempre maggiori, spiegando – per usare le parole di Azzolina stessa – che le differenze enormi fra gli istituti rendono impensabile una soluzione one size fits all. I dirigenti scolastici avranno il compito di andare alla ricerca di spazi per ospitare queste classi destinate a sdoppiarsi, attraverso i patti educativi di comunità in cui potrà finire chiunque – associazioni di volontariato incluse – pur di trovare strutture e personale. Nulla è detto sui bambini da zero a 3 anni, sulle mascherine e le distanze siamo ancora a un pasticciato metti-leva nel quale entra però in gioco il comitato tecnico-scientifico. Insomma, dovessimo riassumere le linee guida in una parola, quella parola sarebbe arrangiatevi.

È evidente a chiunque che a queste condizioni – con un piano che infatti in queste ore si sta rivedendo in fretta e furia (ma al ministero non hanno avuto tutto il tempo dell’emergenza?) – la scuola non potrà riaprire. Non come forse pensa la ministra. Non come avrebbero bisogno i genitori, molti dei quali stanno vivendo una crisi lavorativa e sociale senza precedenti, abbandonati dallo stato più degli appassionati di calcetto. Non è un caso che Giuseppe Conte si sia tenuto per mesi a distanza di sicurezza dalla partita più spinosa: riaprire le scuole italiane in sicurezza. Non se ne capisce la strategia: forse è un modo per traghettare a un punto di non ritorno la responsabile siciliana, insediata neanche un anno fa, e avviare in piena estate – quando sarà sempre più chiaro che gli istituti faranno un’enorme fatica ad aprire – un rimpasto di governo? Magra consolazione: avremmo perso un’altra stagione, mettendo i presupposti di un buco nero educativo mai sperimentato, se non in guerra.

L’autonomia è un conto, perché è vero che ogni istituto vive una propria situazione in termini di studenti, spazi, strutture e organici. Ma quello che un ministero al livello della sufficienza dovrebbe fare è non solo battersi perché il settore riceva le giuste risorse (per i sindacati servono almeno 13 miliardi per i prossimi dieci mesi) ma costruire una struttura di coordinamento in grado di affiancare le singole scuole del paese nell’affannosa ricerca di nuove modalità e spazi per poter soddisfare i requisiti. Se la capienza delle aule viene dimezzata ne serviranno 270mila in più: c’è qualcuno che sta aiutando i presidi a trovarle? Qualcuno che alzi il telefono e informi la preside dell’istituto X che nella sua città c’è una struttura del demanio, dell’esercito o di chissà quale altro ente, senz’altro inutile, disponibile in tempi brevi dopo una messa a norma di cui si occuperà direttamente la regione su vigilanza del governo? Se chi lavora nella scuola non intravede almeno qualche certezza, dietro le linee guida, come potrà anche solo immaginare di riprendere le lezioni di fatto domattina, cioè a settembre?

Simone Cosimi

Fonte: wired.it