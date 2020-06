Scontro Lega con FI e la Meloni su Caldoro candidato in Campania, Salvini non lo vuole. Fuori dal “politichese” la Lega vorrebbe un altro nome ma i tempi stringono, lunedì sera, tra i leader del centrodestra sulle regionali, lo scontro c’è stato anche se si dice che Sono stati fatti ”passi in avanti significativi”, riferiscono fonti parlamentari, sui candidati governatori ma l’accordo definitivo ancora non sarebbe stato raggiunto. Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Antonio Tajani dovranno tornare a rivedersi a breve per chiudere il cerchio: per ora avrebbero condiviso uno schema di massima dei nomi da schierare in campo. In Campania e Puglia, le regioni clou, non sarebbe cambiato nulla:

l’azzurro Stefano Caldoro e il meloniano Raffaele Fitto per ora sarebbero ancora in corsa. Fi e Fdi, infatti, non avrebbero mollato la presa. Da qui la necessità di un nuovo round.

Oltre un’ora di confronto, dove si è parlato anche del dl rilancio e degli Stati Generali sull’economia proposti dal premier Giuseppe Conte, sarebbero serviti a chiarirsi, ma non a mettere una parola definitiva alla partita delle prossime elezioni amministrative. La Lega è arrivata al summit chiedendo il ‘cambio’ di Caldoro (con un nome nuovo, non politico, possibilmente espressione della società civile, si era parlato di Maresca ) e proponendo il presidente Invimit Nuccio Altieri al posto di Fitto e il sindaco di Jesi Massimo Bacci alla presidenza delle Marche.