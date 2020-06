Scontro fatale, muore a 44 anni la figlia dell’oncologo Colucci. Sgomento, cordoglio e tristezza a Sanza per la morte di Tea Colucci, 44enne originaria di Sanza e figlia del noto oncologo Giuseppe. Uno dei personaggi più illustri del piccolo paese nel Vallo di Diano. La donna è morta in un drammatico incidente stradale avvenuto nella notte tra martedì e mercoledì scorso in Puglia. La tragedia si è consumata a Bari, dove la 44enne risiedeva da qualche tempo, lungo la strada statale 100, subito dopo l’uscita Valenzano-Capurso. Secondo una prima ricostruzione delle forze dell’ordine, dopo il tamponamento del proprio veicolo, la donna originaria della provincia di Salerno, avrebbe perso il controllo della sua auto, una Citroen, che avrebbe sbandato in una serie di testacoda, sbattendo contro il guardrail. Nell’impatto la donna è stata addirittura sbalzata sull’asfalto. Un impatto prima con il parabrezza e poi con il manto stradale, che non le ha lasciato scampo. Inutili i soccorsi del personale del 118. Sul posto sono intervenuti i carabinieri con l’aliquota radiomobile, cui sono affidate le indagini sull’incidente e il compito di ricostruire la dinamica del sinistro.

LE INDAGINILa 28enne alla guida della Clio è stata sottoposta ai test per verificare l’eventuale assunzione di alcol o droghe, entrambi sono risultati negativi. Si indaga sulla velocità dei veicoli e sulle condizioni della strada, e se ci siano e responsabilità nell’incidente che ha avuto tragiche conseguenze. La giovane alla guida dell’auto è rimasta ferita ed è ricoverata – ma non sarebbe in pericolo di vita – nell’ospedale «Di Venere», sotto choc per quanto avvenuto. Al di là della ricostruzione dell’incidente stradale, restano le lacrime per la perdita della 44enne sanzese. Tristezza e dolore anche a Sanza, appena arrivata la notizia, poche ore dopo lo scontro. A Sanza il papà della vittima, Giuseppe è un cittadino illustre per la sua grande fama di oncologo a livello mondiale. Non solo. La stessa Tea era molto conosciuta nel paese che sorge all’ombra del monte Cervati. Il sindaco Vittorio Esposito ha voluto esprimere il cordoglio e la tristezza di tutta la cittadinanza alla famiglia Colucci. «Un momento triste e di dolore per la tragedia che ha colpito la famiglia Colucci e la nostra comunità. Intendo porgere le condoglianze a nome di tutta la comunità al professore e ai suoi familiari. I cittadini di Sanza sono molto colpiti da questa perdita e addolorati per la morte prematura di una nostra concittadina». Il legame tra la famiglia Colucci e la comunità di Sanza è sempre stato forte. Tre anni fa il dottor Colucci ha ricevuto il Premio Mentes 2017 dall’amministrazione comunale.

Fonte Il Mattino