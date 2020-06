Scala, su differimento acconto IMU minoranza contesta: “La fretta ha giocato un brutto scherzo”

E’ trascorso circa una settimana, da quando il Comune di Scala aveva annunciato l’adozione del differimento dell’acconto IMU, senza applicazione di interessi e senza sanzioni. Una misura, data l’emergenza coronavirus, che è stata condivisa con molto entusiasmo da “Progetto Scala”. Quanto contestato quest’oggi dai consiglieri di minoranza, attraverso un post su Facebook, fa emergere un “pasticcio” dell’amministrazione sul rinvio del pagamento dell’imposta comunale propria:

“Oggi, 16 giugno 2020, scadeva il termine per il pagamento dell’acconto IMU! – scrive il gruppo consiliare “Progetto Scala” – Giorno 8 giugno abbiamo appreso dal canale FB del Comune di Scala, che l’acconto era stato posticipato al 2 novembre. Abbiamo cantato vittoria, ma non immaginavamo di leggere quanto scritto nella Delibera di Giunta Comunale pubblicata all’albo 3 giorni dopo, l’11 giugno, e che di seguito alleghiamo (delibera di Giunta n. 42, ndr):

Atto ai limiti della regolarità!!!

Scendiamo nei dettagli:

nella Delibera di Giunta Comunale si sottolinea il fatto che l’acconto IMU non andava pagato “SOLAMENTE dalle persone che possono dimostrare le proprie difficoltà economiche attraverso la compilazione di un modello”

AD OGGI QUESTO MODELLO ANCORA NON ESISTE! Come faccio oggi a conoscere i criteri che possono dimostrare le difficoltà economiche? Basterà una semplice autocertificazione?

La fretta ha giocato un brutto scherzo, ma ha messo alla luce l’impreparazione e l’approssimazione di questa Amministrazione che, ancora una volta, per non ascoltare e per non lavorare tutti insieme alle NOSTRE PROPOSTE GIÀ PRESENTATE A MARZO E SUCCESSIVAMENTE AD APRILE, ha prodotto un atto poco chiaro causando tante incertezze nei cittadini.

A questo punto sarebbe stato molto più semplice adottare il provvedimento di differimento per tutti i cittadini.Ad ogni modo discuteremo dell’intera vicenda in Consiglio Comunale ma vogliamo ricordare a tutti che questo passaggio sarebbe stato opportuno farlo PRIMA DELLA SCADENZA DEL 16 GIUGNO.

PS: nulla a riguardo del saldo finale: la scadenza rimane ancora al 16 Dicembre! Ci batteremo per posticiparla”.