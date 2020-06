Scala, soccorsa sui sentieri una ragazza con sospetto problema cardiaco

Quest’oggi la centrale operativa del 118 di Salerno ha attivato CNSAS ed Elisoccorso di Salerno per una ragazza con sospetto problema cardiaco in Costiera Amalfitana sul sentiero che da località Fica Noce conduce a Pontone. L’elisoccorso, rapidamente arrivato sul posto, ha verricellato il Tecnico del CNSAS e l’equipaggio sanitario che dopo aver visitato e stabilizzato la donna ha provveduto al suo recupero trasportandola infine presso l’ospedale di Salerno per gli opportuni accertamenti

