Scala, seguono le peripezie sull’inaugurazione del Parco del Dragone: “E’ arrivato il Covid-19” – VIDEO

La minoranza a Scala torna con un altro appuntamento video, in cui illustra quanto discusso nel consiglio comunale che si è tenuto lo scorso 28 maggio. Dopo aver affrontato le questioni sul tema sulla crisi economica per l’emergenza sanitaria, “Progetto Scala” in questa “seconda parte” espone ed analizza le risposte ricevute alle tre interrogazioni presentate dai consiglieri Antonio Ferrigno, Massimiliano Bottone e Gerardo Apicella lo scorso fabbraio.

Tra gli argomenti più caldi in discussione c’era quello sul Parco del Dragone, l’opera mai inaugurata, che a detta di quanto raccontato dal gruppo consiliare di minoranza, su cui seguono le peripezie. La risposta dell’amministrazione ha infatti lasciato basiti i consiglieri: “Non è stato inaugurata perché è arrivata il Covid-19”. “Siamo a giugno 2020 – spiega Ferrigno – i lavori sono terminati il 5 maggio 2020, ci rendiamo conto che un’opera da due milioni e 500mila euro rimane fermo per una centralina di mille euro, non dando posti di lavoro, non creando turismo e indotto al nostro paese, rimanendo li ferma”.

Riguardo allo stato di degrado segnalato da “Progetto Scala”, l’amministrazione di Luigi Mansi ha affermato di aver “accertato lo stato di degrado” del sito. Inoltre alla minoranza è stato detto che “la gara d’appalto è iniziata, ci sono le carte dell’ufficio tecnico – dice nel video Ferrigno – Noi andiamo a vedere questa gara d’appalto, ma in due anni non si è riuscito a portare avanti neanche una gara d’appalto? Questo era il momento propizio per far ripartire il Parco del Dragone”.

Le altre due interrogazioni affrontate dall’assise furono poi gli accertamenti IMU e TASI relativi all’anno di imposta 2014 e la messa in sicurezza della pineta di Punta d’Aglio. Riguardo al primo punto, il capogruppo Antonio Ferrigno racconta che è stato risposto che “l’attività accertativa è intrapresa dal settore economico-finanziario in cui vengono notificati ai cittadini che non hanno pagato o pagato male il contributo, per pagare le somme che non sono state corrisposte”.

Alla minoranza è stato detto che non c’è una legge che indica di avvertire i cittadini preventivamente, mentre su futuri accertamenti, la legge di bilancio attuale prevede rateizzazioni a lungo e lunghissimo termine. Progetto Scala ha ribadito in consiglio che “per l’anno 2015 l’accertamento non deve essere fatto ai contribuenti, soprattutto anche alla luce del Covid”. Sulla questione comunicazione di queste iniziative sui social, la minoranza dice che si offre di tenere informati i cittadini e che se le loro proposte non vengono prese in considerazione “a dicembre 2020 arriveranno gli accertamenti IMU e TASI per l’anno 2015”.

In ultimo, ma non per importanza, viene trattata l’interpellanza su Punta d’Aglio. “Il sindaco ha ben pensato di trattare in premessa tutt’altro – segue Antonio Ferrigno – rispondendoci di tutti gli interventi che sono stati fatti sul territorio e ci hanno detto quello che sarà fatto per mettere in sicurezza i valloni di Magliulo e Monte Carro, e finanziamenti che sono stati presi e che saranno presi. Ben vengano questi interventi, ma alla nostra domanda ci è stato ancora buttato del fango addosso, scagliandoci contro i cittadini privati”.

Alla minoranza è stato fatto notare che nelle note premesse sono state citate delle proprietà di privati. “Durante l’alluvione che c’è stata nel mese di dicembre, a seguito di essa c’è stata la richiesta dello stato di calamità e voglio ricordare che il nostro sindaco è anche presidente della Comunità Montana (Monti Lattari, ndr) – aggiunge Ferrigno – quale migliore occasione per stare vicino ai cittadini e grazie allo stato di calamità, aiutarli, dargli una mano nel recuperare questi terrazzamenti, questi costoni rocciosi che subiscono questo dissesto idrogeologico a causa di queste forti pioggie. Non è stato fatto al momento nulla. Non si sa a che punto sia lo stato di calamità”. Progetto Scala segnala una situazione di pericolo a Punta d’Aglio, soprattutto per la sottostante frazione di Pontone.