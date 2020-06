Scala. Sabato 27 giugno “Giornata del Dono del Sangue”. L’appuntamento è per sabato 27 giugno, a partire dalle ore dalle 8.00 fino alle 10.30 in Piazza Municipio, a Scala, per la Giornata del Dono del Sangue.

Per poter effettuare la donazione bisogna esibire un documento di identità ed il codice fiscale. Gli esami saranno inviati via email al fine di attenersi alle normative di prevenzione per il Covid-19. I donatori dovranno attendere il proprio turno mantenendo una distanza non inferiore al metro. Si può donare dai 18 ai 65 anni, se per la prima volta non oltre i 60 anni, con peso non inferiore ai 50 kg.

Per prenotare la donazione telefonare al numero 3356574781 entro giovedì 25 giugno 2020.