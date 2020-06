Scala. Messaggio di fine anno scolastico indirizzato a tutti i ragazzi da parte del sindaco Luigi Mansi

Scala. Il sindaco Luigi Mansi, alla fine di questo anno scolastico, ha voluto inviare un messaggio a tutti i ragazzi. Ecco il testo:

Cari Ragazzi e Ragazze di Scala, se all’inizio di questo anno scolastico ci avessero raccontato cosa avremmo vissuto solo qualche mese più tardi, nessuno di noi e soprattutto io, non ci avrebbe creduto. Ed invece eccoci qui, catapultati in una dimensione alla quale stiamo cercando di adattarci e soprattutto stiamo facendo sacrifici per uscirne.

Arrivare all’ultimo giorno di scuola, dell’anno scolastico 2019/2020 è stato un percorso ad ostacoli, lo so!

Ho raccolto in questi mesi numerose testimonianze in merito al nuovo modo di “fare scuola” al quale vi siete dovuti adattare.

Aver dovuto di colpo rinunciare alla quotidianità della vostra vita è stato molto difficile, ma siete arrivati con sacrificio alla fine di questo nuovo ed inusuale percorso che sono certo vi ha resi più forti e consapevoli.

I vostri insegnanti in collaborazione con i vostri genitori, attraverso gli strumenti digitali hanno cercato di portare avanti il programma di studi, ricreando una nuova “normalità” per non perdere o addirittura interrompere il contatto con la realtà del vostro percorso di formazione.

Il prezioso percorso della vostra crescita formativa non si è fermato e riprenderà a Settembre, secondo una seconda fase di normalità che vi darà la possibilità, quantomeno di poter essere in classe con i vostri amici e docenti, secondo le direttive che siamo in attesa di ricevere da parte del Ministero dell’Istruzione.

Tutto questo però, sarà possibile, solo se l’andamento della pandemia continuerà a seguire una curva discendente che ci darà la sicurezza di poter cominciare ad organizzare la vostra e la nostra vita allontanando la paura del contagio.

Questo è stato ed è, il tempo dell’impegno degli uni verso gli altri, uniti nella lotta al virus che ci voleva spaventati, deboli ed isolati, ma che invece ci ha visti uniti a combattere insieme, ognuno per la propria parte, sostenendoci con la responsabilità di rispettare le misure di contenimento e gestione dell’emergenza che il Governo ci ha prescritto; con la forza di non arrenderci, con la fiducia, l’ottimismo e la maturità che vi faranno diventare gli Uomini e le Donne di domani.

L’Amministrazione Comunale vi sarà sempre accanto, mai come in questo momento il vostro impegno e quello dei vostri genitori, uniti al nostro quotidiano e costante lavoro sono la testimonianza che INSIEME possiamo vincere battaglie che ci sembravano montagne insormontabili.

Un abbraccio sincero ad ognuno di voi.