Scala, la minoranza ci riprova per ottenere lo streaming dei consigli comunali

A Scala il gruppo di minoranza ci riprova ad ottenere lo streaming dei consigli comunali. “Abbiamo provveduto a protocollare (di nuovo) formale richiesta per ottenere la diretta facebook dei Consigli comunali, così come avviene già in tantissimi altri Comuni – scrive “Progetto Scala” sulla propria fanpage – È doveroso, nonché giusto ed opportuno che tutta la popolazione possa seguire ciò che viene discusso in Consiglio comunale, soprattutto in un periodo così delicato per tutta la cittadinanza”.

Dopo una prima richiesta fatta ad inizio mandato, a gennaio del 2019 fu replicato dal sindaco Luigi Mansi che la normativa sulla privacy non lo consentiva, e che bisognava rivedere il regolamento sul funzionamento delle sedute. I consiglieri Antonio Ferrigno, Massimiliano Bottone e Gerardo Apicella, hanno formulato una nuova richiesta al primo cittadino, asserendo che hanno “da sempre richiesto la convocazione dei Consigli comunali in orario pomeridiano nonché la relaliva diretta sui canali social istituzionali dell’ente” e che oggi risulta “ancor più improrogabile in seguito all’emergenza sanitaria del Covid-19 che sende indispensabde garantire ai cittadini l’immediata contezza delle decisioni assunte”, scrivono nella missiva. “Ci auguriamo che questa volta la nostra proposta venga accolta anche perché non vi è nulla da nascondere su quanto viene discusso in Consiglio comunale… oppure no?”, questo è il messaggio che chiosa il post dei consiglieri di minoranza.