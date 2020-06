Scala dice addio a Giuseppe Lucibello, fu Francesco

Scala, Costiera amalfitana. Tutto il paese è in cordoglio per la perdita di Giuseppe Lucibello, fu Francesco. Dopo un’intera vita dedicata alla famiglia e al lavoro, il cuore di un uomo buono e generoso come Giuseppe ha smesso di battere, circondato dall’affetto dei suoi cari.

Il triste annuncio giunge dalla moglie Lucia, i figli Francesco con Enza, Giovanna con Michele e Alfonso con Loredana, poi i nipoti Antonio, Andrea, Lucia e Giuseppe, la sorella Teresa, i cognati e le cognate,

Il rito funebre si terrà nel Duomo di Scala domani, venerdì 12 giugno alle ore 16.00, muovendo dalla casa dell’Estinto.

La redazione di Positanonews esprime i sentimenti del più accorato cordoglio nei confronti della famiglia Lucibello per la perdita del sig. Giuseppe.