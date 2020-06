Sant’Antonio si festeggia anche ad Amalfi, Conca dei Marini, Positano e Tramonti (nella foto Sant’Antonio del Convento di San Francesco ) , pochi lo sanno ma è protettore di Conca dei Marini e protettore di Tramonti, con funzioni a Polvica e Cesarano, alle quali parteciperanno i sindaci Frate e Amatruda, nel rispetto delle misure di contenimento del Coronavirus Covid-19. Di dubbia origine, forse etrusca o per alcuni greco-romana, significa ” colui che precede, affronta, com batte”- nome gentilizio della Gens Antonius. Si festeggia il 13 giugno per sant’Antonio da Padova, taumaturgo. Patrono delle reclute, dei commercianti del vetro, dei prigionieri; viene invocato contro la sterilità. Sant’Antonio di Padova e de Lisboa, al secolo Fernando Martins de Buhloes ( Lisbona 1195- Padova 1231) proclamato nel 1946 dottore della Chiesa- nel 1221 ad Assisi vide ed ascoltò san Francesco. Patrono del Portogallo, del Brasile, di Beaumont/Texas; compatrono secondario di Venezia; patrono di Gemona del Friuli-Montesilvano- Anzio- Settebagni- Zagarolo- Poggiomarino/NA- Afragola/NA- Tramonti- Anacapri- Conca dei marini- Oppido lucano/PZ- Ceglie Messapico/BR- Amantea/CS- Nicastro- Fluminimaggiore/CA e di tante altre località.

Sant’Antonio abate, monaco, protettore degli animali- sant’Antonio Maria Zaccaria sacerdote- sant’Antonio Maria Gianelli vescovo- sant’Antonio di Pecersk, fondatore del monastero di Kiev- sant’Antonio di Luino, monaco eremita- sant’Antonio Gonzalez domenicano- sant’Antonio Maria Claret y Clarè fondatore dei Missionari Figli del Cuore Immacolato di Maria (Claretiani)- sant’Antonio Maria Pueci religioso- sant’Antonio di sant’Anna Galvao frate, primo santo brasiliano——————-

Personaggi: Antonio Gramsci, politico- Antonio Albanese attore- Antonio Banderas, attore- Antonio Canova- Antonello da Messina – Antonio Vivaldi- Marcantonio triumviro romano- Antonio della Scala signore di Verona- Antonio 1° del Portogallo- Antonio di Borbone re di Navarra- Antonio Farnese di Parma- Antonio Conte allenatore della Juventus – Antonio Segni presidente della repubblicam italiana- Antonio Canal, il Canaletto – Antonio Di Alatri pittore- Antonio Ligabue pittore – Antonio Pisanello- Antonio Meucci inventore – don Tonino Lasconi scrittore.

Dove si festeggia in Costiera amalfitana?

A Positano è festa molto sentita nella parrocchia di Montepertuso. Sant’Antonio a Conca dei marini è festa patronale- La cittadina conserva una statua del santo del XII° secolo giunta nel 1692; sant’Antonio fu eletto protettore di Conca nel 1694. Un tempo si svolgeva il rito delle “zitelle”: un gruppo di tredici fanciulle vestite di bianco che cantavano per il paese le lodi per una grazia ricevuta o da ricevere- Dopo le Messe del giorno di festa viene distribuito il pane benedetto, per indicare il miracolo attribuito al santo che fece resuscitare un bambino annegato. ———————-

Festa per sant’Antonio ad Amalfi nella chiesa omonima, ad una navata, nel quartiere omonimo sita nel complesso dell’ex convento ora Hotel Luna. La processione del giorno di festa parte dalla chiesa, raggiunge Atrani, si imbarca su capienti imbarcazioni, si spinge fino a Conca e rientra al Molo Pennello di Amalfi fino alla cattedrale: All’uscita dalla cattedrale viene issato nella piazza del duomo il “Quadro di sant’Andrea” opera di Ignazio Lucibello——————————————————————————