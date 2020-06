Sant’Agnello. Oggi spiaggia libera chiusa, in corso lavori per renderla più fruibile. Oggi, sabato 13 giugno, la spiaggia libera di Caterina, in Sant’Agnello, in Penisola Sorrentina, è rimasta chiusa per lavori. Riportiamo di seguito quanto affermato dal consigliere comunale Giuseppe Coppola:

Stiamo lavorando per rendere la spiaggia di Catarina più bella e fruibile. Oggi sono in corso i lavori pertanto la spiaggia pubblica resta chiusa. Da domani è possibile utilizzarla e da mercoledì sarà pure attrezzata. scusate il disagio.