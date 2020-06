Sant’Agnello / Sorrento. La nuova avventura di Gai Ruoppo ai Colli di Fontanelle apre “C’era una volta” . Il locale ex Camino ed ex Rifugio, per farci capire dai lettori della penisola sorrentina, è un bello e accogliente ristorante . Da stasera apre lo spazio esterno, il 29 l’inaugurazione. Un in bocca al lupo a Gai Ruoppo e a tutto lo staff per questa avventura.