Sant’Agnello. Rimandata al 18 Giugno la causa dell’Housing Sociale. Si sarebbe dovuta tenere nella giornata di oggi, martedì 16 giugno, il processo fondamentale per quanto riguarda il futuro delle famiglie coinvolte nella vicenda dell’Housing Sociale a Sant’Agnello, in Penisola Sorrentina. Le 53 famiglie, infatti, sperano in una revoca del sequestro.

La causa, però, è stata rimandata in data 18 giugno, quando Tribunale del Riesame di Napoli si riunirà per la discussione del ricorso contro il decreto emesso dalla Procura di Torre Annunziata, convalidato dal giudice delle indagini preliminari Antonio Fiorentino.

Mesi di calvario per un processo che potrebbe durare anche cinque anni e quindi questo significa che le famiglie coinvolte non potranno entrare nelle proprie abitazioni per diverso tempo. Per la prescrizione, invece, dovrebbero passare almeno sette anni e mezzo.

Insomma, la strada per il dissequestro verrà battuta sotto due punti di vista: la legittimità dell’opera e sul fatto che l’opera era già completata e quindi, secondo la difesa, non poteva essere sequestrata. E’ questa la linea della super perizia che l’ingegner Antonio Elefante ha commissionato a degli esperti. Ci sarà sicuramente battaglia e la speranza è proprio che le famiglie possano entrare. Decisiva potrebbe essere, a questo punto, in sede di dibattimento, proprio la super perizia.