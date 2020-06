Sant’Agnello. Ordinanza per l’interdizione della discesa Marinella dal 9 marzo. “Nelle giornate del 21.12.2019, 22.12.2019 e 23.12.2019 si sono abbattute sulla costa del Comune di Sant’Agnello provocando danneggiamenti diffusi nell’area di Punta San Francesco, dove sono situati gli stabilimenti balneari dell’Hotel Cocumella e La Marinella oltre alla spiaggia/banchina pubblica”, si legge in una delibera pubblicata il 19 giugno con effetto retroattivo che riguarda la discesa pubblica alla spiaggia della Marinella.

“L’azione dei marosi ha provocato il danneggiamento della scarpata esterna delle scogliere poste a difesa del costone tufaceo e delle strutture destinate al turismo balneare, ragion per cui numerosi massi naturali sono stati dislocati in alcuni casi al di sopra delle strutture stesse ed in altri sono stati in spinti in mare. Lo spostamento dei massi ha causato la creazione di vuoti pericolosi per la stabilità della scogliera e la penetrazione del moto ondoso all’interno di essa”, ed ancora “Ingenti danni sono stati causati anche alle parti interne della scogliera in quanto i massi costituenti la scarpata interna sono precipitati invadendo l’area di balneazione costituendo pericolo per la balneazione stessa, all’arenile che ormai risulta completamente sommerso ed invaso dal mare ed alle strutture in ferro, che in un caso risultano complementarmente divelte ed in numerosi punti gravemente deformate”.

Per questo motivo, è stata ordinata “l’interdizione della discesa della marinella che consente l’accesso libero all’arenile a partire dal 09 .03.2020 e fino all’ultimazione dei lavori che consentiranno il ripristino delle condizioni di sicurezza da garantire agli utenti”.

Qui l’ordinanza.