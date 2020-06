Sant’Agnello, oggi consiglio comunale: si parlerà di housing sociale. C’è interrogazione del M5S

Oggi a Sant’Agnello ci sarà il consiglio comunale (ore 17) e tra le questioni più attese c’è quella dell’housing sociale. Sarà possibile seguire la seduta in diretta streaming ufficiale, a causa delle restrizioni Covid che impediscono purtroppo la partecipazione alla cittadinanza. Le cinquantatre famiglie hanno manifestano pacificamente davanti al complesso residenziale anche nella giornata di ieri, spaventate dal sequestro disposto dalla Procura della Repubblica di Torre Annunziata, con un processo che potrebbe durare anche cinque anni.

Il Movimento 5 Stelle cerca di fare chiarezza sulla situazione, visto che la Procura sta indagando per trovare eventuali legami con il caso dell’area ex Cirio di Castellammare, per la quale è stato arrestato l’ingegnere Antonio Elefante. Cosa succederà? Quello che ci chiediamo è se saranno coinvolti il sindaco Sagristani e il responsabile urbanistica Ambrosio o non saranno chiamati, visto che le carte formalmente erano tutte in regola. L’inchiesta si fermerà all’accusa di abuso edilizio o irregolarità urbanistica? Irrimediabilmente potrebbero trascorrere degli anni per comprendere tutto questo ed a pagarne le conseguenze sono le famiglie che hanno investito soldi in un appartamento, con enormi conseguenze sociali per nuclei familiari gravati da questa crisi per la pandemia.