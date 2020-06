Sant’Agnello. Lunedì 8 giugno al via i lavori in via S. Vito sulla rete idrica e fognaria, termineranno il 31 luglio

Sant’Agnello. Lunedì 8 giugno inizieranno i lavori in via S. Vito per interventi di adeguamento della rete idrica ed alla rete fognaria. La fine delle opere è prevista per il 31 luglio. Si tratta di un importante potenziamento delle condotte, che prevede anche il rifacimento del manto stradale, realizzato in sinergia dai Comuni di Sant’Agnello e Piano di Sorrento. Gli interventi saranno effettuati per tratti omogenei e, pertanto, di volta in volta è prevista la chiusura al traffico veicolare dei segmenti stradali coinvolti.