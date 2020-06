Sant’Agnello. L’intervento di Rosario Lotito: “Era proprio il caso di aumentare il costo degli abbonamenti sosta?”

Riportiamo il post di Rosario Lotito pubblicato sulla sua pagina Facebook.

Sant’Agnello: Era proprio il caso di aumentare il costo degli abbonamenti sosta?”

I cittadini di Sant’Agnello, al rinnovo degli abbonamenti per la sosta, hanno ricevuto un’amara sorpresa ovvero un cospicuo aumento della tariffa annuale di circa il 25% passando così da 80 Euro agli attuali 100 Euro.

Uno schiaffo in pieno viso da parte di un’amministrazione poco attenta alle esigenze dei propri concittadini a maggior ragione per chi, in questo momento di grave crisi economica, è senza lavoro.

E non dicano che un aumento di 20 euro non è poi la fine del mondo, per chi è senza reddito 20 euro fanno la differenza…

Mi chiedo se il Sindaco si rende conto di un tale vergognoso aumento.