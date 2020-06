Penisola sorrentina. Sentiamo il sindaco di Sant’Agnello, Piergiorgio Sagristani, alcuni istanti dopo l’incontro con i lavoratori stagionali. Una battaglia che noi di Positanonews continueremo a sostenere fino in fondo, affinché giungano garanzie dai vertici nei confronti di coloro che hanno sofferto durante questi mesi di lockdown, mesi che hanno vissuto sul lastrico, con l’ansia di non poter portare il piatto a tavola per i propri figli.

“Abbiamo fatto un incontro con tutte le categorie disagiate per l’emergenza covid – dice Sagristani. Già da tempo conosciamo le loro problematiche e stiamo mettendo in campo una serie di azioni: mercoledì approveremo il bilancio e si libererà l’avanzo libero che useremo proprio per queste categorie.” Il sindaco svela che una parte di questi fondi sarà destinata alle attività commerciali, riducendo le mensilità di TASI e TARI – oltre che affitti anche per le famiglie -, mentre un’altra parte andrà gli stagionali, che riceveranno sussidi una tantum. Sagristani, inoltre, annuncia anche di avere in programma alcuni bandi per borse lavoro. “Normalmente sono abituato a parlare con i fatti – conclude – . Saremo ancora più precisi quando, tramite questi bandi, le categorie potranno essere aiutate concretamente.

Prima dell’incontro con il sindaco Sagristani, ci siamo soffermati all’esterno dell’ufficio comunale, ascoltando le parole di coloro che rappresentano queste categorie, da Rosario Fiorentino ai rappresentanti delle guide turistiche e impiegati Ncc: “Oggi c’è un incontro dei sindaci della Penisola sorrentina dove, credo, decideranno il da farsi – ha detto Fiorentino. Sulle parole di impegno e concretezza il sindaco Sagristani è stato molto convincente. Ci ha comunicato che il comune adotterà tutti i provvedimenti per sostenere le famiglie: un fondo in bilancio e le borse di lavoro o lavori socialmente utili.”