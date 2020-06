Penisola Sorrentina, sentiamo il sindaco Piergiorgio Sagristani circa la gestione stabilimenti balneari che, al momento della riapertura, hanno causato polemiche e malcontenti tra alcuni cittadini, a maggior ragione a Vico Equense e tra i santanellesi.

“Noi siamo facilitati rispetto a Massa Lubrense che ha dieci spiagge libere diverse ed è molto più complicata da gestire – dice Sagristani. Sant’Agnello ha solo due spiagge libere, il Katarì e la parte del molo della Marinella. Per la spiaggia di Caterina, aperta da domani anche ai non residenti, abbiamo effettuato opere di bonifica e sarà sempre libera e gestita, come da contratto, dal consorzio che assicurerà il totale rispetto delle norme previste dal dpcm.”

“La Marinella invece in questo momento è spiaggia libera e ci sarà l’accesso per i cittadini di Sant’Agnello regolato dalla Protezione Civile.”

Il sindaco parla delle spiagge a partire dal minuto 2:13 circa.