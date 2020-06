Sant’Agnello, housing sociale: si prevede un’azione di class action. Si pensa all’avvocato Abbamonte – ANTEPRIMA

Sant’Agnello, Penisola Sorrentina. Sono giorni di tribolazione per le 53 fassegnatari degli appartamenti in via Monsignor Bonaventura Gargiulo. Una vicenda che si sta trascinando da troppo tempo, con in gioco la situazione economica e del complesso dell’housing sociale, le famiglie infatti sono spaventate e temono che le loro case diventano preda dei vandali.

“Casa, che bella parola casa, quanto significa per ognuno di noi – si legge in un post su Facebook, pubblicato dalle famiglie dell’housing sociale – Casa è il posto dove tornare, casa è pace e confusione, casa è riposare e fare festa, Casa è il luogo della famiglia, degli amici, dell’amore. Per noi casa oggi è solo sofferenza, attesa snervante! Prima o poi la cieca magistratura si accorgerà del torto enorme che sta facendo a famiglie innocenti, totalmente estranee a qualsiasi faccenda?”

Gli assegnatari degli appartamenti infatti hanno la sola “colpa” di aver partecipato ad un bando indetto dal comune e nel momento in cui dovevano accedere, sono stati messi alla porta con l’apposizione dei sigilli nel mese di febbraio. Per questo motivo si sta pensando di ricorrere a un’azione di class action, per rivendicare quella casa guadagnata con il sudore della fronte. L’azione legale dovrebbe essere affidata al professor Orazio Abbamonte, noto avvocato amministrativista e civilista napoletano e docente universitario.

Si attendono le motivazioni del rigetto dei ricorsi da parte del Tribunale del Riesame di Napoli, che sono stati presentati dai quattro indagati, l’ingegnere Antonio Elefante, il commercialista Massimiliano Zurlo, Danilo Esposito e Francesco Gargiulo. Il sindaco Piergiorgio Sagristani e la propria giunta dovrà intanto valutare la richiesta di commissione consiliare d’inchiesta da parte del Movimento 5 Stelle, ma le famiglie sono stufe dell’impasse della politica cittadina: “I responsabili della nostra situazione sono le istituzioni comunali, non cercate di lavarvi le mani con sporchi giochi politici, ricordate che 53 famiglie si sono fidate di un bando comunale!”, questo è il messaggio lanciato alle istituzioni.