Sant’Agnello, housing sociale: arriva l’ora della verità. Martedì l’udienza in Riesame

Finalmente arriva l’ora della verità per le 53 famiglie dell’housing sociale di Sant’Agnello, che ora sperano nella revoca del sequestro. Come scrive Salvatore Dare su Metropolis, si riunirà martedi mattina il Tribunale del Riesame di Napoli per la discussione del ricorso contro il decreto emesso dalla Procura di Torre Annunziata, convalidato dal giudice delle indagini preliminari Antonio Fiorentino. Sono momenti di apprensione, che stanno accompagnando gli aggiudicatari degli alloggi da tre mesi di calvario, con in mezzo l’emergenza coronavirus.

Quattro indagati hanno presentato istanza di revoca dei sigilli: l’ingegnere Antonio Elefante, il commercialista Massimiliano Zurlo, beneficiari del permesso di costruire con la Shs e Damilo Esposito e Francesco Gargiulo, gli amministratori di New Electra, la ditta edile che ha ottenuto l’appalto. I giudici si esprimeranno sulla conferma o meno del sequestro avvenuto a fine febbraio, senza intralcio alle indagini condotte in questo momento dalla Procura: i magistrati di Torre Annunziata ipotizzano che nel rilascio dell’autorizzazioni ci siano violazioni urbanistiche, ma non si esclude l’accusa di lottizzazione abusiva.

Gli atti approvati dall’amministrazione comunale, sia in giunta sia in consiglio comunale, così come il permesso concesso dagli uffici municipali di Sant’Agnello, restano comunque da valutare. Intanto le famiglie, più volte hanno manifestato civilmente il proprio disagio, in una vicenda soprattutto sociale e umana, che va oltre l’investimento immobiliare compiuto, mettendo insieme i risparmi di una vita. Queste persone si dichiarano “vittime e non complici”, come affermato a più riprese durante le manifestazioni pubbliche.

L’ingegnere Elefante resta comunque l’indagato principale in questa vicenda, sopratutto alla luce degli ultimi avvenimenti che hanno portato all’arresto per il business dell’ex Cirio di Castellammare di Stabia. Al tecnico sono stati annullati gli arresti domiciliari proprio dal Riesame, nell’ambito dell’inchiesta della Procura torresa, per l’indagine in cui si ipotizza che abbia corrotto un commissario ad acta della Provincia di Napoli, per ottenere i permessi di costruzione. Il procuratore aggiunto Pierpaolo Filippelli sull’housing sociale ha affermato che il progetto non poteva essere autorizzato.

Un parere pro meritate del professore Ferdinando Pinto, avvocato estraneo alle indagini, nel 2015 condizionò il rilascio dell’autorizzazione alla pronuncia della Corte Costituzionale in merito alla legge regionale sul recupero dei sottotetti. Questo avvenne prima della sua concessione. Pinto firmò un parere sub iudice, un avviso con la possibilità di derogare al Put applicando il Piano casa fosse condizionata alla Consulta, che poi stabili l’impossibilità di derogare al Put. Il Comune rilasciò comunque il permesso ed è su questo punto che la Procura manifesta l’irregolarità.