Sant’Agnello, finalmente riapre “La Stelluccia”: “Ritorneremo più forti di prima!”

Sant’Agnello, Penisola sorrentina. Questa sera è pronto a ripartire il team del ristorante e pizzeria “La Stelluccia”, divenuto ormai celebre per la sua caratteristica pizza a forma di cuore. Sabato 6 giugno ritorneremo più forti di prima vi aspettiamo numerosi sia per le pizze che con la nostra cucina. Scrivono dal ristorante.

“La Stelluccia”, situato nella caratteristica zona collinare di Sant’Agnello (Colli Fontanelle), facilmente raggiungibile con l’auto, nel cuore collinare e contadino della Penisola Sorrentina, fra Piano di Sorrento e Massa Lubrense, è un ristorante confortevole, semplice, dove lo staff vi accoglie con gentilezza, simpatia e premura.

Lo staff riattiva anche il servizio di asporto e domicilio, tramite i seguenti contatti: 081/8083525. 3381477823. Per le prenotazioni dei tavoli è possibile contattare il ristorante anche tramite l’attivissima pagina Facebook.

In bocca al lupo da Positanonews per questa nuova riapertura post covid-19, nell’auspicio di una lenta ma inesorabile ripresa per la ristorazione e il turismo della Costa di Sorrento.