Sant’Agnello. Efficiente la gestione delle spiagge libere grazie al supporto della Protezione Civile

Il sindaco di Sant’Agnello Piergiorgio Sagristani, attraverso la sua pagina Facebook, ha voluto elogiare il lavoro dei ragazzi della Protezione Civile di Sant’Agnello e Giuseppe Coppola che da questa mattina si stanno adoperando per garantire l’accesso alle spiagge libere di “Caterina” e della “Marinella” facendo rispettare le norme di distanziamento per l’emergenza da Covid-19 e garantendo in tal modo ai bagnati di trascorrere una domenica rilassante al mare in tutta sicurezza.

(Foto dal post del sindaco Piergiorgio Sagristani)