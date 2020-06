Sant’Agnello. Dopo mesi un consiglio comunale parla di Housing sociale ( Katarì e Bilancio) , ma passeranno anni prima di una definizione

Sant’Agnello ( Napoli ) . Mercoledì 3 giugno 2020 alle ore 17 è previsto il Consiglio Comunale nella Sala Consiliare del Comune di Sant’Agnello.

Per i problemi legati alle disposizioni in materia di emergenza Covid-19 si svolgerà in presenza ma non sarà consentito l’accesso alla cittadinanza che potrà seguire però in diretta streaming ufficiale ed anche su questa nostra pagina. Questo l’avviso del Movimento Cinque Stelle. Quasi tutte le sere una cinquantina di famiglie manifestano pacificamente per riavere una cosa che si sono visti sottratti a 48 ore dalla consegna dal sequestro disposto dalla Procura della Repubblica di Torre Annunziata dopo svariate denunce. Ora il sequestro potrebbe essere anche nel loro interesse, invatti non hanno ancora versato tutta la quota, e non sono loro i titolari dell’immobile , non essendovi entrato, le interpretazioni sono variegate e variopinte. Resta la disperazione di queste famiglie ora rimaste senza casa , rassicurati da tutti, ma non da noi di Positanonews, che valutiamo che passeranno anni prima della definizione della vicenda giudiziaria, dai cinque ai sette anni, fra primo grado, appello e cassazione, finchè non si deciderà fra condanna, assoluzione o prescrizione, negli ultimi due asi tutti potranno entrare in possesso delle case, ma solo dopo almeno cinque anni, a voler essere ottimisti, visti i tempi della giustizia, ulteriormente rallentati dal coronavirus covid-19, e dalla complessità della vicenda che ha visto agli arresti domiciliari il costruttore Antonio Elefante per la vicenda ex Cirio di Greco a Castellammare di Stabia e il ricorso perso al Tar per Sorrento. Cosa succederà? Saranno coinvolti il sindaco Sagristani e il responsabile urbanistica Ambrosio o non saranno chiamati in causa visto che le carte formalmente erano tutte in regola? L’inchiesta si fermerà all’accusa di abuso edilizio o irregolarità urbanistica? Intanto , secondo noi, passeranno anni… Ma è un bene o un male? Dipende.. Se passeranno anni si avvicinerà anche la prescrizione, e la prescrizione comporterà la chiusura del procedimento e quindi tutto tornerà come prima…