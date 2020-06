Sant’Agnello. Domani sospensione dell’erogazione idrica dalle ore 14 alle ore 17. Per l’esecuzione di un intervento programmato, finalizzato al miglioramento del sevizio, dalle ore 14.00 alle ore 17.00 del giorno 04.06.2020 sarà sospesa l’erogazione idrica alle utenze ubicate nelle seguenti strade del Comune di Sant’Agnello:

Via Cappuccini, Nuovo Rione Cappuccini, Vico Primo Cappuccini, Via Crawford, Via Mario Castellano, Viale degli Aranci, Via Cocumella, Via Angri.

E’ stato predisposto il servizio idrico sostitutivo con Batteria di Fontanine in Piazza Matteotti, per tutta la durata della sospensione.

L’erogazione idrica riprenderà gradualmente a decorrere dalle ore 17.00 del giorno 04.06.2020.

Si segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell’acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l’acqua dai propri rubinetti.