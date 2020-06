Sant’Agnello. Cittadino positivo al Coronavirus: si tratta di un marittimo in buone condizioni, non ha avuto contatti. A darne la notizia è stato soltanto pochi minuti fa il sindaco di Sant’Agnello Piergiorgio Sagristani, che ha scritto sulla sua pagina Facebook:

Devo comunicarvi la positività di un altro nostro cittadino di Sant’Agnello al covid 19 anche se la narrazione uscita su qualche blog locale e’ distorta e chiederemo al ASL come siano uscite queste notizie che possono anche creare allarme ! Infatti si tratta di un marittimo che avendo avuto a fine marzo sulla nave sintomi influenzali e avendo fatto anche quarantena sulla nave al suo ritorno nonostante totalmente asintomatico si e ‘ come per legge autoisolato in altra casa da solo e per sicurezza anche su indicazione dello scrupoloso medico di base ha fatto il test sierologico che e’ risultato positivo alle igg sinonimo di memoria immunologica!! Nonostante ciò ha praticato il tampone che e’ risultato positivo! Per cui onde evitare procurati allarmi voglio ribadire che il signore in questione dal suo arrivo in penisola e’ in totale isolamento e non ha avuto nessun rapporto sociale ed e in buone condizioni di salute!