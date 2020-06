Sant’Agata /Sorrento. Riparte in sicurezza l’Agriturismo Le Grottelle. Dopo il periodo di forzato lock down che ha visto i cittadini italiani costretti nelle proprie abitazioni ed i negozi con le saracinesche abbassate, finalmente, vi è più libertà di movimento ed i negozi stanno riaprendo. Tra le attività che stanno ripartendo, a Sorrento, a pochi passi da Sant’Agata di Massa Lubrense, troviamo l’Agriturismo Le Grottelle, uno dei migliori agriturismi della Campania, spettacolare luogo immerso nel verde della natura, dove poter vivere momenti speciali. Sole, aria pulita e tanta la passione per la terra da tre generazioni fanno parte dello scenario quando si entra in questa realtà naturale, dove poter mangiare in completa sicurezza, all’aperto ed in libertà nel difficile momento che ci troviamo a vivere a causa del Coronavirus. Dalla gestione di Pasquale Esposito, insieme alla moglie Maria, che coltivano la passione per tutto quello che la natura offre da vero agricoltore, alla cucina di Fabio, chef che viene da esperienze stellate, l’Agriturismo Le Grottelle è una garanzia: tutto fatto in casa, dall’antipasto ai salumi, le verdure e la carne.

Lo staff di Positanonews non può far altro che offrire i suoi sinceri complimenti alla famiglia, ai proprietari ed allo chef, ed augurare loro il meglio.