Sanità a Capri: 5 mesi di attesa per effettuare le analisi del sangue.

Dall’Isola di Capri arriva una denuncia al governatore De Luca e alla sua amministrazione per quanto riguarda la sanità. Ecco cosa è addaduto: stamattina alcune persone avrebbero tentato di prenotare delle analisi del sangue all’ospedale Capilupi. Con enorme stupore, però, si sarebbero sentite rispondere dall’addetto della Farmacia del Porto, abilitata per le prenotazioni, che al terminale la prima data utile, per effettuare gli esami, risultava essere il 19 novembre! Per gli esami urgenti, invece, tali persone avrebbero dovuto rivolgersi ad altre strutture pubbliche o private.