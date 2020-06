Positano ( Salerno ) Un applauso liberatorio e commoventi ha chiuso il San Vito Community dedicato ai nostri eroi che hanno combattuto questa pandemia che ha segnato il 2020. Oggi lunedì 15 di giugno Positano ha festeggiato san Vito Martire, protettore della cittadina costiera amalfitana e per l’occasione sono stati premiati i positanesi che nei loro ruoli di personale sanitario, medici ed infermieri, hanno combattuto il coronavirus con il il san Vito Community.

Dopo la solenne concelebrazione presieduto dal Vescovo emerito di Acerra, Mons. Salvatore Giovanni Rinaldi, premiati gli operatori sanitari che si sono particolarmente prodigati per i pazienti colpiti dal coronavirus Covid-19 di origine della cittadina della Costa d’ Amalfi

E sono il dottore Giuseppe Fiorentino, direttore U.O.C. di fisiopatologia dell’Ospedale Cotugno di Napoli, i dottori Andrea Imparato, anestesista rianimatore presso l’Ospedale Monaldi di Napoli, il fratello, dott. Michele Imparato, medico infettivologo presso Ospedale Cardarelli, la dottoressa Maria Cristina Moruzzi, specializzata in ginecologia oncologica e ostetricia, dirigente medico di I livello presso l’Ospedale Gemelli di Roma e Raffaele Barba infermiere al Cotugno di Napoli.

Questi operatori sanitari hanno affrontato le immense difficoltà che si sono presentate con il sorgere del virus che ha colpito l’Italia ed il Mondo intero.

Hanno partecipato le forze dell’ordine, dal comandante della Compagnia dei carabinieri, alla Guardia di Finanza, polizia municipale, Capitaneria di porto, il senatore Alfonso Andria, presidente del centro universitario europeo di Beni culturali di Ravello , eccellenza della Costa d’ Amalfi, di Michele De Lucia, sindaco di Positano , del prof. Michele Ragno.

Accolti da don Giulio Caldiero, promotore della manifestazione con Rosario Cuomo , che, negli anni, ha premiato tanti operatori del sociale sia civili che militari. Emozionanti le testimonianze chiuse con applausi. A seguire la processione nell’atrio seguita in diretta da Positanonews .

Abbiamo caricato, con i video e le foto di Positanonews, su you tube di Positanonews TV, la diretta della Parrocchia , e abbiamo dedicato all’evento anche uno speciale Positanonews TG

Il caricamento del video su you tube della parte finale della messa dalla diretta integrale che potete vedere cliccando qui