San Vito Community a Positano. Premiato il dottor Fiorentino del Cotugno e gli operatori sanitari che si sono prodigati contro il coronavirus

Positano ( Salerno ) Il 15 di giugno Positano festeggia san Vito Martire, protettore della cittadina costiera amalfitana e per l’occasione si tiene anche un incontro socio-culturale, il san Vito Community

Dopo la solenne concelebrazione presieduto dal Vescovo mons. Salvatore Giovanni Rinaldi, ci sarà una breve processione sull’atrio della Chiesa Madre per l’inizio della Comnmunity.

NEL CORSO DI QUESTO INCONTRO VERRANNO PREMIATI GLI OPERATORI SANITARI CHE SI SONO ESTREMAMENTE PRODIGATI PER GLI AMMALATI, PARTICOLARMENTE PER QUELLI COLPITI DAL CORONAVIRUS COVID – 19 –

E sono Giuseppe Fiorentino, direttore U.O.C. di fisiopatologia dell’Ospedale Cotugno di Napoli – Antonio e Michele Ingenito medici chirurghi — Maria Moruzzi. medico chirurgo – Raffaele Barba infermiere al Cotugno di Napoli

Questi operatori sanitari hanno affrontato le immense difficoltà che si sono presentate con il sorgere del virus che ha colpito l’Italia ed il Mondo intero

A testimonianza è prevista la partcicpazione sel senatore Alfonso Andria, presidente del centro universitario europeo di Beni culturali di Ravello , eccellenza della Costa d’ Amalfi, di Michele de Lucia, sindaco di Positano , del prof. Michele Ragno

Accolti da don Giulio Caldiero, colonna della manifestazione che, negli anni, ha premitato tanti operatori del sociale sia civili che militari