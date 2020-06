Intanto auguri a tutti i Giovanni e Giovanne . San Giovanni col “Trave di fuoco” che riscalda il mare. In Costa d’ Amalfi per gli anziani non era più pericoloso andare a nuotare . Chi di noi ha delle nonne forse lo ricordano anche a Positano. Era vietato , o quasi, andare a farsi il bagno prima del 24 giugno. Bisognava aspettare che arrivasse San Giovanni che immergesse a mare il “trave di fuoco” ( “U’ trav e fuoc”) , una tradizione rafforzata da leggende, ma forse anche storie vere, di persone che a mare hanno avuto dei malori se andavano prima a mare ( ancora più allarmistico il divieto di farsi il bagno e prendere il sole nei mesi con la “r”) .

La trave di fuoco ha un grande seguito in Costiera Amalfitana per l’inizio effettivo della stagione balneare, la trave scende dal cielo per arrivare a mare e riscaldarlo: “Care ‘o trave ‘e fuoco a mare”. La festività ha luogo pochi giorni dopo il solstizio d’estate, il 21 giugno, quindi con l’arrivo dell’estate l’acqua marina si riscalda, perciò sono possibili i bagni.

San Giovanni è un personaggio molto importante per la Cristianità. Il 24 giugno si commemora il giorno della sua nascita. All’età matura, il figlio di Zaccaria ed Elisabetta inizia a predicare come profeta, nel breve termine si circonda di un’ampia cerchia di accoliti e ha modo di conoscere e battezzare Gesù, da qui l’epiteto del “Battista”.

Il suo operato viene fermato da Erode Antipa, il quale lo arresta con la preoccupazione che potesse causare una rivolta popolare. I Vangeli sinottici sono di un altro parere, il motivo va ricercato nella denuncia di Giovanni a Erode per le nozze incestuose con Erodiade. Quest’ultima riesce a premere sulla figlia Salomè per convincere Erode a decapitare Giovanni. La decapitazione è stata oggetto d’ispirazione di numerosi artisti, tra questi c’è il noto pittore Caravaggio con la sua “Decollazione di San Giovanni Battista”.

I riti e le usanze associate alla festa di san Giovanni hanno origini pagane. La ricorrenza è sentita in tanti luoghi del Paese, per citare le parole di Matilde Serao:

“… Sono cento, ma sono mille, le piccole, le grandi leggende di San Giovanni, il mistico Precursore, dal cuore solitario e ardente; e ogni regione, ogni paese, si può dire che ogni borgata abbia la sua leggenda…”.

A Napoli, ai tempi della scrittrice, la suindicata ricorrenza diventa propiziatoria per le giovani napoletane a trovare marito. Le pratiche sono diverse, alla vigilia della festa la donna prepara un secchio d’acqua che ricorda la fonte battesimale, e mette al suo interno dei petali di rose, fa liquefare un pezzo di piombo, “chiummo”, poi mette la sostanza nell’acqua. Il piombo assume una forma solida rimandante a un mestiere della persona che la donna avrebbe sposato.

Un’altra usanza vuole che per 9 sere a mezzanotte, prima della commemorazione, la donna debba mettersi nell’angolo del balcone di casa e recitare diverse preghiere, infine l’ultimo giorno vede comparire, in aria, una trave di fuoco su cui balla Salomè, e in strada una voce grida il nome del futuro marito. Non tutte le donne riescono a resistere l’ultima sera, perché paurose da un’eventuale immagine di Salomè, quindi rientrano in casa prima di ascoltare la suddetta voce. Simili usanze popolari persistono ancora a Napoli, ma sono praticate sempre meno.