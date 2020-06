Salvini a Napoli, la foto ricordo col sindaco di Sorrento e Positano. Pronti per la candidatura in Regione Campania. Le foto a volte possono parlare, la visita di Matteo Salvini ha rafforzato la Lega in Campania, anche se nel centro destra ancora non è chiaro come e con chi si affronterà la corazzata di Vincenzo De Luca, l’ex sindaco di Salerno uscito rafforzato mediaticamente dal lockdown per il coronavirus covid-19 , con l’incognita però della tenuta del suo consenso con una ripresa stentata. Intanto si affilano le armi e si propongono i candidati, quasi certa la candidatura del sindaco di Sorrento Giuseppe Cuomo, nel collegio che vede la Penisola Sorrentina e Castellammare di Stabia, con i Monti Lattari Gragnano e Agerola, ed il sindaco di Positano in Costiera amalfitana, nel collegio che dovrebbe vedere la Costa d’ Amalfi e Cava de’ Tirreni. Una candidatura o un ruolo di responsabilità, che già ha negli enti locali, nel partito.