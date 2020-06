Salerno. Uomo cade sulle rocce al porto, soccorso dal 118

L’uomo avrebbe battuto la testa riportando una grossa ferita con copiosa perdita di sangue. Subito allertati i soccorsi e sul posto sono arrivate un’ambulanza della Croce Rossa e una della Misericordia che hanno prestato le prime cure al malcapitato. Purtroppo non è la prima volta che accadono incidenti del genere sulla scogliera. Il 60enne è stato portato in codice rosso in ospedale.

Foto tratta da facebook (Daniele Caramagna