Salerno – San Severino: tutto il paese piange Vincenzo Erra, il 41enne che ha perso la vita in moto

In tanti per l’ultimo saluto a Vincenzo Erra 41enne imprenditore nipote dell’ex sindaco omonimo di San Severino, morto il mese scorso in un tragico incidente avvenuto in Ucraina. La salma è rientrata in Italia solo ieri, a seguito del disbrigo delle pratiche burocratiche.

Tante le persone alla cerimonia funebre celebrate da don Antonio Sorrentino: la vittima e la sua famiglia sono molto conosciute, distrutti dal dolore i genitori.

Vincenzo, ricordiamo, ha avuto un incidente mentre circolava a bordo di un quad, che gli è finito addosso, causandogli delle fratture ossee. Non sembrava nulla di grave, tant’è che era riuscito a videochiamare i familiari. Poi, purtroppo, il suo cuore ha ceduto. A scriverlo Il Mattino che ricorda che i funerali si sono svolti nella chiesa San Giovanni in Parco.