Salerno. «No lezioni a distanza» prof, alunni e genitori in piazza a lungomare. «Non è la scuola che vogliamo». «Calcio e discoteche la vostra priorità». E ancora. «La priorità deve essere la scuola». Dopo i presidi, anche studenti, docenti e genitori bocciano la proposta di linea guida del ministero dell’Istruzione per la ripartenza della scuola. Salerno dice no al piano Azzolina. In piazza gli studenti con tanto di zaini posati in cerchio a terra per simboleggiare la scuola che non ci sta.

IL FUTUROMa in prima linea ci sono anche genitori e docenti. Si sono dati appuntamento ieri in piazza Cavour, dinanzi alla sede della Provincia. Sotto un sole cocente, muniti di striscioni e fischietti, ma fermi su una posizione: il piano di rientro prospettato dal ministro Azzolina è inattuabile. Insegnanti e studenti hanno manifestato ieri pomeriggio in pieno centro a Salerno, contro le lezioni di 40 minuti, i doppi turni, e per chiedere ancora una volta di rientrare a scuola a settembre in completa sicurezza. «Classi spezzettate in piccoli gruppi con alunni dalle età diverse denuncia il Comitato scuole aperte – Lezioni di quaranta minuti anziché di sessanta. Insegnamenti trasversali per accorpare materie e risparmiare un po’ di ore. Didattica mista, metà in presenza e metà a distanza, per gli studenti delle superiori. Non è questa la scuola che vogliamo». Nessuno, a una prima lettura, sembra soddisfatto. Anzi. A protestare ci sono docenti e studenti, ma anche genitori di alunni. «Siamo preoccupati denuncia Milena Capparrone, genitori di un allievo di 7 anni e componente dell’Associazione Hormè la didattica a distanza è da archiviare. Se dovesse essere riproposta sarà impossibile conciliare il lavoro delle mamme con l’esigenza di seguire i figli nelle lezioni». Per la signora Milena la didattica a distanza «ha amplificato le disuguaglianze sociali». Le mamme degli alunni di scuola elementare temono di non poter andare a lavorare se la didattica a distanza sarà confermata. Da qui la richiesta di più spazi per la didattica in presenza. Tornare a scuola deve essere la priorità. Di questo ne sono consapevoli anche i docenti che ieri hanno manifestato il loro dissenso in una piazza accalorata e sul piede di guerra.

«La crisi in atto denuncia Teresa Vicidomini, maestra e rappresentante Cobas doveva essere un’occasione per rilanciare la scuola. Invece non è stato così. Le classi pollaio esistono ancora e tornare distanziati in classe sarà un’impresa». Più docenti e più bidelli per mandare avanti le scuole. «Senza personale sarà quasi impossibile assicurare gruppi di lezione e spezzettare le classi», il grido d’allarme che si alza dalla piazza ribollente. «Nel 2018 la ministra Azzolina sosteneva come cavallo di battaglia durante la sua campagna elettorale denuncia Alessandro D’Auria, professore di ruolo e storico portavoce fino a qualche anno fa dei professori precari salernitani che i docenti con più di tre anni di servizio andavano stabilizzati. Invece si propone un concorso selettivo da svolgere in autunno che frena le assunzioni in tempo di emergenza in cui servono rinforzi in classe per assicurare la didattica nei vari ordini di scuola». Dopo i presidi, anche le altre componenti della scuola hanno voluto manifestare per esprimere la ferma bocciatura al piano di rientro prospettato dal Governo per far ripartire le attività didattiche a settembre. A Salerno, come in altre 60 piazze d’Italia, anche gli studenti hanno pensato di schierarsi contro le linee guida per la ripartenza della scuola.

GLI EXTra i manifestanti anche un neo diplomato. È Stefano Greco, fresco maturato del liceo classico Tasso. Anche lui ha deciso di protestare contro una didattica a distanza che ha segnato l’ultimo anno delle sue superiori. «Chiediamo più fondi per le scuole dice Stefano sono anni che denunciamo la mancanza di inagibilità delle scuole. Si investa su questo piuttosto che sulla didattica a distanza». In piazza una cinquantina di studenti, ma non mancano anche gli universitari. Anche loro hanno studiato a distanza in questi mesi. «La didattica a distanza non può sostituire quella in presenza», sostiene Antonio Casciano.

Fonte Il Mattino