Salerno. Movida, il patto anti-crisi dei gestori

La ripresa è lentissima, ma «chi mette le armi sotto terra non vuole combattere», tuona Guido Avallone, da decenni al timone de Il caminetto di via Roma. «Salerno è commercialmente morta da anni, anche se si vuole fare finta di non capirlo – continua – Molti di noi erano in difficoltà ben prima del virus. Se la pandemia fosse scoppiata dieci anni fa, sarebbe stata una vacanza. Adesso è stato un dramma nel dramma». Gli operatori, però, non si perdono d’animo. E da settimane sono al lavoro per individuare un pacchetto di proposte – da sottoporre a Palazzo di Città – che saranno discusse domani nel corso della prima assemblea dell’Associazione commercianti per Salerno, presieduta da Generoso Russo del King’s Cross, convocata per le 10 da Capperi e pizza.

LE IDEESconti sui parcheggi, un servizio di collegamento in Ape calessino dalle aree di sosta al centro storico, coupon omaggio per incentivare i settori drink e food, e spettacoli dal vivo di quartiere: sono alcuni dei progetti immaginati per incentivare la presenza dei clienti nei locali. Il primo step sarà quello di dotarsi di un Codice etico e comportamentale, attraverso il quale i circa cinquanta associati si impegnano a rispettare i principi di solidarietà e mutualità «che attraverso l’unione delle forze – si legge nel documento – e lo scambio consente di raggiungere obiettivi comuni». Rispetto della legge, correttezza ed eticità dei comportamenti dovranno essere i punti di forza dell’Acs, pronta ad applicare un sistema di sanzioni in caso di violazione delle norme. L’idea di base è quella che l’unione fa la forza, di qui la proposta di istituire una sorta di coupon che possa mettere in rete le attività: «La situazione è nera per tutti – stigmatizza Avallone – Per questo ho immaginato che i clienti che vengono al mio ristorante e spendono una cifra minima di 20-25 euro, possano ricevere un buono gratuito per consumare un cocktail o una birra in un bar. Viceversa, chi prenderà un aperitivo in un locale, avrà diritto a un omaggio per una pizza. Le persone saranno più incentivate a venirci a trovare, considerato che l’emergenza sanitaria ha messo in ginocchio anche tanti liberi professionisti. Purtroppo lo vediamo ogni giorno: durante la settimana c’è da pentirsi di restare aperti perché non si riescono a coprire neppure i costi del personale».

I SOLDIPer risollevarsi, i commercianti hanno deciso di aprire i portafogli e su modello di quanto avviene a Firenze, stanno valutando l’ipotesi di aderire all’iniziativa adotta un artista, «in modo da dare una mano anche al settore dello spettacolo che è al collasso quanto o peggio di noi», commenta Armando Pistolese di Tozzabancone. Un primo contatto con il musicista Stefano Giuliano c’è già stato: «Vorremmo riunirci per quartieri e pagare di tasca nostra un artista che si esibisca all’esterno dei locali, così da offrire al pubblico un motivo in più per uscire». L’ultima parola spetterà in ogni caso al Comune, che dovrà scendere in campo anche per valutare la fattibilità di due ipotesi nate per fronteggiare l’ormai storica carenza di parcheggi: «Abbiamo parlato con l’assessore Mimmo De Maio – racconta Avallone – Vorremmo fare in modo che i clienti che lasciano l’auto nei parcheggi a sbarra possano ottenere uno sconto mostrando i ticket alla cassa. Su quattro ore di sosta, una la pagherebbero baristi e ristoratori». E per venire incontro a chi è troppo pigro per lasciare la propria vettura a diverse centinaia di metri da via Roma e dal centro storico, potrebbe arrivare una piccola flotta di Ape calessino customizzati con i loghi degli esercizi aderenti. «Ho già contattato delle aziende che li fittano per eventi privati – spiega Rita Mazzotti del Gran Blues Cafè – Il servizio sarebbe esclusivamente a carico nostro e gli utenti potrebbero raggiungerci comodamente. Inoltre sarebbe un’attrattiva per i turisti, come del resto avviene a Capri».

