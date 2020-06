Salerno, Lungomare: aggressione a equipaggio Humanitas. Le dichiarazioni del presidente Roberto Schiavone

Lungomare: aggressione a equipaggio Humanitas

Dichiarazione del presidente Roberto Schiavone: “In mattinata una nostra ambulanza è intervenuta sul lungomare di Salerno per soccorrere un uomo di colore che aveva accusato un malore. L’equipaggio, composto da autista e due soccorritori, era in coordinamento con la centrale operativa 118 ed in attesa dell’arrivo di altra ambulanza con medico a bordo. Immotivatamente il gruppo di cinque stranieri ha cominciato ad inveire ed uno di loro ha sferrato un pugno all’autista, minacciandolo di più gravi conseguenze se non avesse provveduto all’immediato trasporto in ospedale del loro amico. L’equipaggio, sentirsi minacciato ed un pericolo, ha provveduto a trasportare il paziente al Ruggi d’Aragona”.